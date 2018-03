Nieuw Markpad officieel ingewandeld 09 maart 2018

Het wandelnetwerk Pajottenland heeft er een nieuwe route bij: het Markpad. Het traject slingert langs de rivier de Mark door de gemeenten Herne en Galmaarden.

Het wandelnetwerk Pajottenland is met zijn 620 kilometer een van de grootste routes van Vlaanderen. De wandelpaden lopen doorheen tien Pajotse gemeenten. Sinds 2010 lagen er plannen op tafel om de wandelroute langs de Mark uit te stippelen. Na 8 jaar sleutelen is de wandeling eindelijk klaar. "Dit wandelpad neemt de wandelaar mee in de vallei van de Mark, over onverharde graspaden, door koeienweiden en bossen", zegt provinciaal gedeputeerde Monique Swinnen. "Het Markpad vormt de ruggengraat van het wandelnetwerk in de gemeenten Herne en Galmaarden. Om de opname van het pad mogelijk te maken, legden beide gemeenten bruggen aan, plaatsten ze poortjes en maakten ze wegen open. Voorts zijn er enkele nieuwe trajecten bijgekomen in Lennik en Roosdaal en kan men via de Groene Wandeling van Dilbeek naar Sint-Pieters-Leeuw wandelen." Het nieuwe wandelpad werd onlangs officieel ingehuldigd. De provincie Vlaams-Brabant bracht voor de gelegenheid een aangepaste wandelkaart vrij. De wandelkaart kost 9 euro en is te verkrijgen bij de deelnemende gemeentebesturen. (MEN)