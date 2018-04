Nieuw logo en website voor Sportigo 06 april 2018

Sportigo (Sporten in Gooik) bestaat twintig jaar en dus was het tijd om het logo en de website te vernieuwen. Al twintig jaar zorgen de mensen van Sportigo ervoor dat vele kinderen de meest fantastische sportkampen kunnen beleven in zowel Gooik als Herne. "Omdat we twintig jaar bestaan, vonden we een nieuw logo en een nieuwe website wel op zijn plaats", zegt voorzitter Dries Baert. Naar de toekomst toe gaan ze nog meer inzetten op professionele en ervaren begeleiding. "Bij ons is elk kind uniek en staat de gezondheid centraal", aldus hoofdmonitor Wesly Vandervelden. Tijdens alle schoolvakanties kunnen de kinderen zowel in Gooik als in Herne terecht voor keitoffe sportkampen. Meer info op de website www.sportigo.be (MCT)