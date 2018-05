Nic Balthazar praat over klimaat 16 mei 2018

Op donderdag 24 mei geeft regisseur en klimaatactivist Nic Balthazar een lezing in het Dominicanessenklooster. Hij zal er praten over de gevolgen van de klimaatcrisis. Met een interactieve lezing probeert Balthazar uit te leggen waarom hij zich zoveel zorgen maakt over het klimaat. Tickets kosten 5 euro. Inschrijven is verplicht, en kan tot 21 mei via cultuur@herne.be. De lezing begint om 20 uur. (MEN)