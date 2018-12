Naaimiekes palmen dancing Queen voor een dag in Michiel Elinckx

09 december 2018

12u14 0 Herne De Naaimiekes hielden een geslaagde opening van hun pop-up store in de oude dancing Queen langs de Assesteenweg in Herfelingen. De opbrengst ging naar het goede doel.

Net zoals de voorbije jaren gingen de Naaimiekes aan de slag met hun stikmachine om leuke spulletjes in mekaar te steken. Zaterdag werd het resultaat getoond in de oude dancing Queen, waar De Naaimiekes een pop-up store openden. Bezoekers konden onder meer zelfgemaakte handtassen en andere originele spulletjes kopen. De opbrengst ging naar het Kinderkankerfonds via de Warmste Week van Studio Brussel. Vrije bijdragen zijn steeds welkom via BE73 6528 3325 6960. Binnenkort maken de Naaimiekes de opbrengst bekend van hun pop up-store.