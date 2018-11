Naaimiekes openen pop-up store Michiel Elinckx

14 november 2018

14u53 0 Herne Op zaterdag 8 december houden de Naaimiekes een pop-upwinkeltje open in de oude dancing Queen in Herfelingen.

Net zoals de voorbije jaren gingen de Naaimiekes aan de slag met hun stikmachine om leuke spulletjes in mekaar te steken. Daarna worden de creaties verkocht, de opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds via Music For Life. De Naaimiekes passen wel hun concept aan. De voorbije vijf jaar werd een beurs georganiseerd in het Bavocentrum. Daar wijken ze nu van af met een pop-up winkel in de voormalige discotheek Queen langs de Assesteenweg. De winkel, waar de creaties van de Naaimiekes te vinden zijn, is enkel open op zaterdag 8 december tussen 10 uur en 17 uur. Vrije bijdragen zijn steeds welkom via BE73 6528 3325 6960.