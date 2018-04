Motorrijder gaat onderuit en raakt zwaargewond 18 april 2018

Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de N269 Stationsstraat in Herne. De man reed rond 20.30 uur met zijn voertuig in de richting van Herne-centrum maar verloor om een nog onbekende reden de controle over zijn motorfiets. De motard ging tegen de grond en schoof nog enkele tientallen meters verder. Zowel hij als zijn motor eindigden in een weiland ter hoogte van het kruispunt met de Scherpstraat. Een ziekenwagen en een MUG-team kwamen ter plaatse en brachten het zwaargewonde slachtoffer over naar het ziekenhuis. Omdat er geen andere partijen betrokken waren, stuurde het parket Halle-Vilvoorde geen verkeersdeskundige ter plaatse. Of het slachtoffer in levensgevaar verkeerde, was gisteravond niet duidelijk. (TVP)