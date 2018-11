Michael Peetermans exposeert versierde mosselen Michiel Elinckx

14 november 2018

11u42 0 Herne De hele maand december zijn de nieuwste werken van kunstenaar Michael Peetermans te zien bij Galerie Mixart in Sint-Martens-Bodegem. Peetermans gaat nu aan de slag met zijn lievelingsgerecht: mosselen.

Na de geschilderde speedboten pakt Peetermans weer uit met een opvallend project. “Enkele maanden geleden zat ik mosselen te eten in De Egelantier, een restaurant in Herne”, aldus Peetermans. “Ik ben een enorme fan van mosselen. Toen ik nog een kom bestelde, gaf de uitbaatster me de mosselschelpen mee. Zij gaf me het idee om de schelpen te schilderen, geheel in eigen Peetermans-stijl.” Peetermans maakte een kader vol geschilderde mosselen, en ging daarna een stapje verder. Hij liet enkele reuzenmosselen maken met een 3D-printer. “Daarna gaf ik ze een eigen kleur en vorm. Deze reeks is mijn persoonlijke ode aan onze nationale trots. Ik wil altijd uitpakken met een origineel project.” De mosselen zijn te zien in Galerie Mixart. Galeriehouder Hugo Tanghe is alleszins enthousiast over het mosselproject. “Michael probeert iedereen altijd te verrassen”, aldus Tanghe. “Dat doet hij nu ook weer. Hij verlegt zijn eigen grenzen en gaat nieuwe uitdagingen aan. Daarom ben ik zo’n grote fan van hem. Ik ben blij dat ik hem mag ontvangen in onze galerie.” Er zijn slechts enkele ‘mosselen à la Peetermans’ te koop tijdens de expositie. De kunstwerken zijn te bezichtigen in december, iedere donderdag en vrijdag van 10.30 uur tot 16 uur en in het weekend van 14 uur tot 18 uur. Wie de werken wil kopen, kan terecht op www.peetermans-limited.com of galerie@mixart.be.