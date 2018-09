Markevallei telt slechts 19 leerlingen 04 september 2018

De Hernse afdeling van basisschool Markevallei telt dit schooljaar slechts 19 leerlingen. In mei kondigde de directie de sluiting van de afdeling aan. Scholengroep Ringscholen wilde niet meer investeren in de verouderde gebouwen. In juni 2019 zullen alle leerlingen naar de vestiging in Kokejane verhuizen. "In Herne zitten alleen nog leerlingen uit het vierde en het zesde leerjaar", zegt directrice Astrid Van Daele. "De rest is overgeheveld naar de vernieuwde school in Kokejane. We wilden de leerlingen van het zesde leerjaar niet meer naar een andere vestiging sturen. Zij kunnen hun loopbaan in de basisschool afwerken op dezelfde plaats. In het vierde leerjaar zitten veel broers en zussen. Daarom besloten we om hen ook nog een jaartje in Herne te houden." Vorig jaar telde de school nog 80 leerlingen. De afdeling van de Markevallei sluit in juni na meer dan vijftig jaar definitief de deuren.





(MEN)