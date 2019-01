Man rijdt 107 km/u waar 50 is toegelaten Tom Vierendeels

11u27 0 Herne Een man die in oktober 2017 het gaspedaal op een drukke steenweg iets te stevig induwde verscheen maandag voor de politierechtbank. Hij reed 107 km/u waar vijftig is toegelaten.

De man verklaarde via zijn advocaat dat hij een melding over verdachte zaken aan zijn woning had doorgekregen via de telefoon. Daarom wilde hij zo snel mogelijk thuis zijn, maar hij besefte achteraf dat hij hiermee risico’s heeft genomen. De rechter sprak een boete van 800 euro uit –waarvan 320 euro met uitstel- en een rijverbod van 1 maand.