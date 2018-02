Maand rijverbod voor 'doodrijsnelheid' 20 februari 2018

02u30 0 Herne J. H. is zijn rijbewijs een maand kwijt nadat hij op 22 februari betrapt werd op overdreven snelheid in de bebouwde kom van Herfelingen. Hij reed toen 96 kilometer per uur op de Steenweg Asse.

"Het was een lang, recht traject", voerde zijn advocaat aan in de rechtbank. "En hij had niet door dat hij in de bebouwde kom reed." Zelf legde J.H. uit dat hij op weg was naar het werk en haast had. Maar dat vond politierechter Johan Van Laethem geen excuus. "Dat is gewoon een doodrijsnelheid", zei hij. De man kreeg een boete van 640 euro, waarvan 320 euro met uitstel, en dus ook een rijverbod van een maand. Omdat hij zijn rijbewijs op het ogenblik van de feiten nog geen twee jaar had, moet hij ook het praktijkexamen opnieuw afleggen. (BKH)