Lokale middenstanders kopen eerste burgerbus Michiel Elinckx

14 januari 2019

22u02 0 Herne In jeugdhuis werd de eerste burgerbus voorgesteld. Het busje wordt vanaf 1 februari gebruik door senioren en verenigingen. Ook de burgers van Herne kunnen het voertuig huren.

De burgerbus moet mensen die minder mobiel zijn gemakkelijk naar verschillende plaatsen leiden. “Via de sponsoring van de lokale middenstanders konden we zo’n burgerbus aanschaffen”, zegt schepen van Senioren Carina Ricour (CD&V). “Hierdoor kunnen we een eigen, beperkte vervoerdienst opstarten. Met vrijwilligers chauffeurs kunnen we senioren en verenigingen vervoeren naar evenementen, zoals de wekelijkse markt in Ninove of Edingen. Het reglement wordt de komende gemeenteraad gestemd. Daarin zal staan dat senioren en verenigingen voorrang krijgen. Als het busje vrij is, kunnen particulieren het voertuig gebruiken.” In het busje kunnen acht mensen vervoerd worden. Volgens Ricour is zo’n burgerbus een noodzakelijk idee. “Herne is erg uitgestrekt. Sommige diensten zijn moeilijk te bereiken zonder wagen. Met dit initiatief wordt dat deels verholpen. Daarnaast krijgen de lokale handelaars, die de burgerbus financieel gesteund hebben, een beetje reclame op de bus.”