Lekkende tank salpeterzuur zorgt voor opschudding bij Olympia 12 juli 2018

02u46 0 Herne In de nacht van dinsdag op woensdag moest de brandweerzone Vlaams-Brabant West uitrukken voor een lekkende tank met salpeterzuur bij zuivelfabriek Olympia. De brandweer had tot de namiddag nodig om de tank te legen en het lek te dichten.

Het lek werd omstreeks 1 uur 's nachts opgemerkt door een werknemer van Olympia. Die waarschuwde meteen de hulpdiensten. Om alle risico's te vermijden, werd ook de civiele bescherming erbij geroepen. Door het gevaar van het lek werd een coördinatiecentrum opgericht op de site. Salpeterzuur kan immers irritaties veroorzaken aan longen en ogen. "Maar er zijn nooit problemen geweest voor de omwonenden", zegt brandweerofficier Elmar De Geyter. "We hebben de situatie nauwgezet opgevolgd. Het goedje werd verdund met water, waardoor we het salpeterzuur veilig konden verwijderen. Er vielen geen gewonden. Een deel van het zuivelbedrijf werd afgesloten om het lek te dichten. De rest van het bedrijf kon gewoon verder werken. Ter controle werden er voortdurend metingen uitgevoerd."





De Steenweg naar Asse, waar Olympia gevestigd is, bleef de hele tijd open voor verkeer. Na de middag werd een gespecialiseerde firma opgeroepen om het vat salpeterzuur te verwijderen. Burgemeester Kris Poelaert was meteen ook ter plaatse op de site. Hoe het lek ontstond, wordt nog onderzocht. Waarschijnlijk kwam het lek door een slechte herstelling van het vat. (MEN)