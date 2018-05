Leerlingen Markevallei ontdekken 'nieuwe' afdeling tijdens sportdag 01 juni 2018

02u28 0 Herne Basisschool Markevallei organiseerde gisteren een sport- en speldag. Een hele dag verhuisden de kinderen van de afdeling in Herne naar Kokejane. Zo konden ze hun 'nieuwe' school leren kennen.

Begin mei kwam Basisschool Markevallei met slecht nieuws. De afdeling in Herne wordt in juni 2019 definitief gesloten. Reden: de slechte infrastructuur en het dalend leerlingenaantal. De leerlingen die in Herne zitten, verhuizen naar Kokejane in het schooljaar 2019-2020. Om de nieuwe omgeving te leren kennen, organiseerde de school een sport- en speldag. Tijdens de voormiddag werd er geravot en geknutseld in de afdeling van Kokejane. In de namiddag gingen alle kinderen spelen in park Ter Rijst.





Goed nieuws

Directrice Astrid Van Daele kwam met goed nieuws. "De scholengroep zal investeren in een nieuwe, grotere schoolbus", vertelt ze. "Daarnaast wordt de speelplaats van de basisschool in Kokejane vergroot. Zo zal er plaats genoeg zijn voor onze bijkomende leerlingen. Vanaf september 2019 krijgt onze school ook een andere naam. We willen met een nieuwe, schone lei beginnen."





Na de sport- en speldag werden de ouders uitgenodigd voor een kleine receptie. (MEN)