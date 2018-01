Laurent moet inwoners aan het bewegen krijgen 02u28 0 Foto Colpaert Laurent De Bodt is de nieuwe beweegcoach voor Galmaarden, Bever en Herne. Herne De inwoners van Herne, Galmaarden en Bever meer aan het bewegen krijgen: dat is voortaan de taak van Laurent De Bodt uit Sint- Pieters-Kapelle.

Laurent is een beweegcoach, die ingezet wordt in het kader van het project 'Bewegen Op Verwijzing' (BOV). Bedoeling is dat de huisarts patiënten doorverwijst naar Laurent, die hen dan zal helpen met bewegingsoefeningen op maat. De modale Vlaming zit dan ook nog te veel, wat een risico voor de gezondheid inhoudt.





Plan op maat

"De huisarts zal in deze een grote rol spelen", aldus Laurent. "Hij of zij moet in de eerste plaats mensen doorverwijzen. Patiënten krijgen dan in overleg een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt." Je kan per kalenderjaar maximum zeven uur individuele begeleiding volgen, of 21 uur groepsbegeleiding. Meer informatie op www.bewegenopverwijzing.be. (MCT)