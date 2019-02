Landelijke Gilde stelt jaarprogramma voor tijdens Gildefeest Michiel Elinckx

05 februari 2019

20u33 0 Herne In zaal De Egelantier heeft de Landelijke Gilde Herne zijn jaarprogramma voorgesteld. De aftrap van het nieuwe jaar werd gegeven tijdens het Gildefeest.

De Landelijke Gilde Herne gaf het startschot voor het nieuwe jaar met een hapje en een drankje tijdens het Gildefeest in zaal De Egelantier. Er werd eveneens het jaarprogramma voorgesteld. In maart organiseert de Landelijke Gilde onder meer snoeilessen en een kookworkshop. In de daaropvolgende maanden zijn er nog verschillende activiteiten, zoals de jaarlijkse barbecue, de plantenruilbeurs en een kookworkshop. Wie meer info wil over de werking van de Landelijke Gilde Herne, kan terecht bij voorzitter Brent Roobaert via brentroobaert@icloud.com of 0472246178.