Kunstenaar laat leerlingen hun creativiteit ontdekken

Herne Het vijfde leerjaar van de Sint-Lutgardisschool in Zuun heeft gisteren het bezoek gekregen van kunstenaar Michael Peetermans uit Herne.

De kleuters en leerlingen van de lagere school werken een hele week rond kunst, en dus besloten de juffen van het vijfde leerjaar om ook eens een echte kunstenaar naar de klas te halen. Michael Peetermans vertelde de leerlingen over zijn werken en nadien mochten de kinderen ook zelf aan de slag. Ze zochten inspiratie in hun eigen omgeving en gingen daarmee aan het knutselen. "Je kan al zien dat sommige kinderen het echt in de vingers hebben", aldus Michael. "Het is ook leuk om te zien hoe ze zelf met hun creativiteit omgaan." Enkele van de werkjes zullen komend weekend ook tentoongesteld worden tijdens het jaarlijkse eetfestijn van de school. (BKH)