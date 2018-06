Kloosterfeesten met Abba Tribute Band 18 juni 2018

02u23 0 Herne Het Dominicanessenklooster in Herne is op zaterdag 30 juni het decor van de Kloosterfeesten.

Op het podium staan verschillende groepen, waaronder de Abba Tribute Band. Naast de optredens is er ook ruimte voor randanimatie en eetstandjes. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop, inclusief twee drankbonnetjes. Aan de kassa betaal je 6 euro. Je kan tickets kopen in onder meer het gemeentehuis en de bibliotheek, en bij de lokale middenstanders. (MEN)