Klimaatwandeling langs Mark 05 juni 2018

02u45 0

Groen Pajottenland organiseert op zondag 10 juni een klimaatwandeling langs de Mark. De wandeltocht start aan de kerk in het centrum van Herne. De route is zes kilometer lang. Doorheen de wandeling krijgen de deelnemers meer uitleg over het belang van de Mark voor het Pajottenland. Deelnemen is gratis. De wandeling start om 14 uur. Meer info via 0472/45.58.81 of herne@groenpajottenland.be.





(MEN)