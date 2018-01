Klimaatavonden in het Pajottenland 19 januari 2018

De Landelijke Gilden uit het Pajottenland organiseren een drietal klimaatavonden in Gooik, Herne en Lennik'. Als plattelandsorganisatie willen de Landelijke Gilden van het Pajottenland actief meedenken over maatschappelijke thema's. De klimaatverandering is een thema dat niet alleen bijzonder actueel is, maar dat ook rechtstreeks gevolgen heeft voor het leven op het platteland en de toekomst van onze landbouw. Daarom organiseren de Landelijke Gilden van het gewest Herne dit voorjaar een reeks thema-avonden over: mobiliteit, energie en landbouw. Samen met experten onderzoeken ze hoe we ons kunnen inzetten om bij te dragen aan een beter klimaat. Dit gaat door op maandag 22 januari in Seniorie Kesterberg in Leerbeek (thema mobiliteit), maandag 5 februari in B&B Wisteria in Herne (thema energie) en op dinsdag 20 februari in Eetcafé d' Akte in Lennik (thema landbouw). Ze starten steeds om 19.30 uur met een drankje. (MCT)