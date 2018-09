Kinderen ontdekken vernieuwde gebouwen 04 september 2018

02u37 0

Voor de leerlingen van basisschool Markevallei in Kokejane was de eerste schooldag extra speciaal. De leerlingen mochten voor het eerste hun vernieuwde speelplaats ontdekken. De school kondigde vorig jaar uitbreidingsplannen aan. De andere afdeling, in Herne, wordt eind juni 2019 gesloten. Daarom stapte een deel van de leerlingen over naar Kokejane. Volgend jaar volgen de resterende leerlingen. Om die capaciteitsvergroting op te vangen, werden er nieuwe klassen bijgebouwd. Daarnaast werd de speelplaats vergroot, zodat alle kinderen ruimte genoeg hebben. Gisterenochtend werden de ouders en kinderen op een hartelijke manier onthaald door leerkrachten en directie. Na een kleine rondleiding gingen de lessen meteen van start.





(MEN)