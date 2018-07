Kinderen brengen dagje in de natuur door 18 juli 2018

Natuurvereniging De Mark met werkingsgebied in Galmaarden, Herne en Bever organiseerde een natuurstage in de Markvallei in Galmaarden. Bijna 100 kinderen waren van de partij om het begin van de grote vakantie in te zetten met een dagje in de natuur. Voorzitter André Prové bedankte de vele ouders dat hun kinderen deelnamen aan deze natuurstage en ook de 40 vrijwilligers die zorgden dat alles goed verliep, werden bedankt.





Ondertussen werden de kinderen ondergedompeld in de natuur, ze liepen door het bos en ontdekten er heel wat zaken, in totaal waren er 13 activiteiten die ze mochten beleven in een veilig, gezond en rustig biotoop. Meer info op www.vzwdemark.be.





(MCT)