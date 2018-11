Jean en Paula vierden hun briljanten huwelijk Jean leest al 73 jaar Het Laatste Nieuws Marc Colpaert

09 november 2018

Jean Cools en Paula Catty uit de Leenstraat in Herne vierden samen met familie en vrienden hun 65 ste huwelijksverjaardag in de zaal Egelantier in Herne. Tijdens een bal in Herne leerde Jean zijn vrouw kennen, ze trouwden wat later en kregen samen twee kinderen Agnes en Christian. Ondertussen groeide de familie verder uit met drie kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Jean kijkt graag naar het voetbal en is een grote fan van Club Brugge. Zijn echte grote passie is echter elke dag opnieuw zijn krant lezen. “Ik lees al meer dan 73 jaar ‘Het Laatste Nieuws’, want een dag zonder krant is voor mij geen geslaagde dag. Ik heb er soms meer plezier van dan naar de televisie te kijken”, grapt Jean. Samen met familie en vrienden werd het feest van 65 jaar geleden nog eens fijntjes overgedaan. MCT