Isabelle heropent café Moonlight 09 maart 2018

02u35 0 Herne Café Moonlight opent terug zijn deuren... met een andere uitbaatster. Isabelle Pulinckx (56) staat voortaan achter de tapkranen. "Iedere stamgast blijft hier van harte welkom", zegt Isabelle.

Café Moonlight is een vaste waarde binnen Herne. De herberg, die zich net naast de Sint-Pieterskerk bevindt, sloot begin januari zijn deuren. Kathleen Joris, de voormalige uitbaatster, opende het café 'Amen en Uit' in het centrum van Tollembeek. Isabelle Pulinckx, een voormalige directiesecretaresse, zag haar kans. "Nochtans heb ik geen enkele affiniteit met het caféleven", bekent ze. "Mijn man ging vaak een pintje drinken in café Moonlight. Toen we hoorden dat het café kon overgenomen worden, hebben we het maar gedaan. Het is een nieuwe stap in mijn leven." Isabelle liet de naam onaangeroerd. Ook is er amper iets veranderd. "Iedereen is hier nog altijd welkom voor een fris pintje. Het café heet nog altijd café Moonlight, maar de mensen mogen ook zeggen 'Bij Belleke'." Café Moonlight is, buiten maandag en de laatste zondag van de maand, open vanaf 11 uur. (MEN)