Herinrichting N272 zit muurvast AWV EN GEMEENTEBESTUREN BLIJVEN KIBBELEN OVER VOORWAARDEN MICHIEL ELINCKX

24 augustus 2018

02u44 0 Herne De herinrichting van de N272 zal nog een tijdje aanslepen. Het Vlaams gewest wil het onderhoud van de weg doorschuiven naar de gemeenten Galmaarden, Herne en Gooik. De drie gemeentebesturen weigeren het aanbod. Na zes maanden is er nog altijd geen zicht op een mogelijke oplossing.

De N272 is een drukke verbindingsweg die doorheen Gooik, Herne en Galmaarden slingert. Het verbindt de regio Pajottenland met Oost-Vlaanderen. De burgemeesters van die drie gemeenten vragen al langer een herinrichting van de weg. Zo moet er onder meer een gloednieuw fietspad komen. Het dossier ligt al jaren klaar. In 2015 werd er reeds een infoavond georganiseerd in GC De Cam. Daar gaf het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) meer uitleg over het dossier.





Zes maanden geleden klaagden de drie Pajotse gemeenten over de houding van AWV. Het Vlaams gewest wil de herinrichting uitvoeren, maar dan moeten de drie gemeenten het onderhoud van de verbindingsweg overnemen. Een half jaar later lijkt het dossier geen meter opgeschoven. Dat geeft ook burgemeester van Galmaarden Pierre Deneyer (CD&V) toe. "Beide partijen houden voet bij stuk", zegt Deneyer. "Eigenlijk kunnen we niks nieuws melden over dit dossier. AWV heeft contact opgenomen met de gemeenten, maar uit die gesprekken vloeide nog geen akkoord."





Maar één dupe: burger

"Of dit op de lange baan wordt geschoven? Natuurlijk. Als we zo doorgaan, zal die herinrichting nog jaren duren. Er is maar een iemand de dupe: de burger. De N272 is een belangrijke weg, die veel gebruikt wordt door fietsers en voetgangers. Zo'n doelgroep is erg belangrijk voor het Pajottenland. Daarom hameren we op de komst van een herinrichting. Maar niet ten koste van alles. Het onderhoud mag niet op de kap van de gemeenten komen. Dat is pure chantage van AWV. De inwoners wijzen met de vinger naar de gemeentebesturen, maar hier kunnen wij niets aan doen."





Wanneer de herinrichting er komt, kan niemand zeggen. Het is wachten tot beide partijen tot een akkoord komen. "Nochtans werd in 2015 het startschot gegeven", aldus Deneyer. "Ik ben van het principe: als je aan iets begint, werk het zo snel mogelijk af. AWV probeert profijt te halen uit deze situatie. Wij zullen ons niet laten doen door deze chantage."





AWV benadrukt dat het Vlaams gewest eerst de herinrichting zal uitvoeren. Pas daarna wordt de weg toegewezen aan de gemeenten. "Omdat AWV van oordeel blijft dat de N272 een lokale weg is", aldus AWV-woordvoerder Anton De Coster.





Echte financiële gevolgen

"De lokale overheden zijn dus verantwoordelijk. AWV heeft gesprekken met een van de gemeenten aangeknoopt, maar tot nu toe viel er geen oplossing uit de bus. In verschillende media werden bedragen genoemd die naar de gemeenten toekomen. De gemeentebesturen zouden beter eens herbekijken wat de échte financiële gevolgen zijn. Na de herinrichting krijgen ze een volledig opgeknapt weg ter beschikking. De financiële gevolgen van het beheer zullen dus minder groot zijn."