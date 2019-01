Hekstraat en Hondsbergstraat winnen kerstversieringsactie Michiel Elinckx

25 januari 2019

15u02 1 Herne De Hekstraat en Hondsbergstraat zijn door een jury uitgeroepen tot winnaars van de gemeentelijke kerstversieringsactie.

De gemeente Herne organiseerde, samen met de cultuurraad, een kerstversieringsactie. Wijken die zich inschreven, moesten de buurt versieren in kerstthema. Nadien zou een jury een winnaar uitpikken. In totaal deden vier buurten mee. Uiteindelijk koos de jury voor twee winnaars: de Hekstraat en Hondsbergstraat. De verantwoordelijken van beiden straten krijgen ieder een waardebon van 200 euro. Met de bon kunnen ze een buurt- of straatfeest organiseren.

Individuele prijs

Bij de individuele deelnemers won Luc Roobaert de prijs. Hij versierde zijn huis volledig in kerstthema. Roobaert won een waardebon van 100 euro, die bij de lokale handelaars gespendeerd kan worden.