Half jaar rijverbod voor dronken carnavalist 01 februari 2018

Een man die Carnaval Halle misschien iets te stevig gevierd had, is zijn rijbewijs nu zes maanden kwijt. De politie had hem op zondag 26 maart betrapt toen hij dronken achter het stuur zat. Hij zwalpte over de weg en bleek 2,15 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Bovendien was het niet de eerste keer dat hij zich moest verantwoorden voor rijden onder invloed. "Ik heb u al eens de levieten gelezen", sprak politierechter Dina Van Laethem. "Wat kan ik nog meer doen? Het zit hier al vol met mensen die een tweede kans krijgen." De man ging naar huis met een boete van 3.200 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van zes maanden.





(BKH)