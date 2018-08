Giftige blauwalgen kleuren Markrivier groen 17 augustus 2018

02u26 0 Herne De Markrivier ter hoogte van de Vollezelestraat in Tollembeek kleurt over een afstand van enkele honderden meters groen, ook in Herne is dit blijkbaar het geval.

Ondertussen liet gouverneur Lodewijk De Witte aan burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) weten dat het hier gaat over giftige blauwalgen. Wie langs de Vollezelestraat over de brug van de Markrivier rijdt, kan er niet naast kijken. Op het water van de Markrivier ligt een groen deken, als het ware over de oppervlakte gespreidt. Ook op het gemeentehuis van Galmaarden kon men ons niet onmiddellijk verderhelpen. Burgemeester Deneyer nam ondertussen contact op met de bevoegde diensten die de nodige vaststellingen kwamen doen.





"Ik heb hier zopas een telefoontje gekregen van gouverneur Lodelijk De Witte, die mij wist te vertellen dat er in de Markrivier, en dit zowel in Tollembeek als in Herne, blauwalgen of cyanobacteriën zitten. Die zijn giftig, dus mag er vanaf nu geen water meer opgepompt worden door de landbouwers. Natuurlijk mag er ook niet in gezwommen worden, maar dit komt heel zelden voor", vertelt Deneyer. Speciale voorzorgsmaatregelen moeten er niet worden genomen. Als iedereen uit de Markrivier blijft en er wordt geen water meer opgepompt, dan zal het probleem zich binnen enkele dagen vanzelf oplossen. (MCT)