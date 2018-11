Gewond na botsing tegen elektriciteitspaal Tom Vierendeels

05 november 2018

20u06 0

Een bestuurster is maandagavond lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Ekkelenbergstraat. De vrouw ging in een bocht van de straat om een nog onbekende reden rechtdoor. Ze botste vervolgens tegen een betonnen verlichtingspaal, waarna de wagen op de flank kantelde. Ambulanciers konden haar uit het voertuig helpen en brachten haar nadien over naar het ziekenhuis. Door de klap brak ook de verlichtingspaal af en kwam dwars over de straat te liggen. Elektriciteitsmaatschappij Infrax snelde ter plaatse om de paal te vervangen, terwijl de brandweerzone Vlaams-Brabant West de plek beveiligde. De lokale politiezone Pajottenland deed de nodige vaststellingen.