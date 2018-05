Gemeentelijke app telt meer dan 750 gebruikers 16 mei 2018

02u37 0

Anderhalve maand na de voorstelling hebben al meer dan 750 mensen de gemeentelijke app van Herne gedownload.





Via de app kan je rechtstreeks contact opnemen met de gemeentelijke diensten, documenten downloaden, of shoppen bij lokale handelaars. "Onze middenstanders zijn heel enthousiast over het bereik van hun aankondigingen", laat het gemeentebestuur weten. "Ook de inwoners maken gretig gebruik van de meldingskaart en de vraagfunctie. De app wordt meer gebruikt dan het klassieke mailverkeer om het bestuur te bereiken." Stadsapp Herne is gratis te downloaden via de App Store of Google Play. (MEN)