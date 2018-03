Gemeente viert 150 jaar Constantin Meunier 16 maart 2018

Op zaterdag 31 maart vindt er in Sint-Pieters-Kapelle een viering plaats voor de bekende kunstschilder Constantin Meunier. Het is 150 jaar geleden dat de kunstenaar de opdracht kreeg om een kruisweg te schilderen voor de kerk van Sint-Pieters-Kapelle.





Het gemeentebestuur organiseert daarom een stoet die iedere statie van de kruisweg uitbeeldt, van muziek van de Koninklijke Fanfare Sint-Pieters-Herleving. De optocht start in het centrum van de deelgemeente. Nadien ,om 19u30, vindt de paaswake plaats in de Sint-Pieters-kerk. Om 20.30 uur wordt het boek van Urbain Deblander over het werk en leven van Meunier voorgesteld. Deblander licht tijdens een academische zitting het leven van Meunier en plaatst zijn werk in de toenmalige economische, sociale, politieke en culturele context van die tijd. Het boek is daarna te verkrijgen bij het gemeentebestuur van Herne. (MEN)