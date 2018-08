Gemeente sproeit met Olympia-water ZUIVELBEDRIJF STELT DAGELIJKS 2.500 LITER GRATIS TER BESCHIKKING MICHIEL ELINCKX

08 augustus 2018

02u30 0 Herne De Hernse gemeentearbeiders kunnen, ondanks het sproeiverbod, de planten toch onderhouden. Iedere ochtend mogen de gemeentediensten 2.500 liter water gebruiken van zuivelbedrijf Olympia. De droogte zorgt ook voor enkele maatregelen. In Herne is er een tijdelijk rookverbod op openbare domeinen, de gemeente Lennik kan de begraafplaats niet ingroenen.

Sinds 23 juli geldt er een sproeiverbod in het Pajottenland. Concreet mag er geen drinkwater gebruikt worden voor randactiviteiten, zoals het besproeien van een gazon of wassen van een auto. Enkel voor put- en hemelwater wordt een uitzondering gemaakt tussen 20 en 8 uur. De gemeentediensten zitten sindsdien met een groot probleem. Het onderhoud van gemeentelijke domeinen ligt stil, jonge plantjes kunnen niet groeien door de aanhoudende droogte.





De gemeente Herne zocht en vond een oplossing bij zuivelbedrijf Olympia. Sindskort stelt Olympia iedere dag 2.500 liter gezuiverd afvalwater ter beschikking voor de besproeiing van jonge plantjes. "Gedurende de droogteperiode mag de technische dienst langsgaan bij Olympia", zegt Ann Naert, algemeen directeur van de gemeentediensten. "Net voor de droogteperiode was er de actie '1.000 bomen planten'. Jonge bomen en planten hebben nood aan water om in te wortelen. Daarom gebruiken we het water voor de boompjes in de Vancauwenberghelaan, rond het voetbalveld van KFC Herne en de rotonde van Kokejane. Zonder de besproeiing zouden de jonge bomen afsterven. We zijn Olympia dan ook erg dankbaar voor deze regeling."





Tijdelijk rookverbod

Herne onderneemt ook maatregelen op openbare domeinen. Burgemeester Kris Poelaert stelde een tijdelijk rookverbod op. "Door de extreme omstandigheden stijgt het risico op brand in openbare domeinen", klinkt het. "Het is nog niet aangewezen om de gemeentelijke domeinen af te sluiten, maar wel het roken op deze plaatsen te verbieden. Daarom mag er niet meer gerookt worden in de tuin van het Dominicanessenklooster, de speelweide en polyvalente zaal van Sint-Pieters-Kapelle, de voetbalpleinen rond de sporthal, het jeugdhuis en op gemeentelijke begraafplaatsen." Wie toch een sigaret opsteekt, riskeert een GAS-boete. Het verbod is van onbepaalde duur.





Ook in Lennik voelen ze de gevolgen van de droogte. Het gemeentebestuur startte in april met de herinrichting van de begraafplaatsen. Tijdens de zomermaanden zou - na de ontgravingen - gras ingezaaid worden op de verschillende kerkhoven. "De aanhoudende droogte zorgt echter voor vertraging", aldus schepen voor Begraafplaatsen Johan Limbourg (Open VLD). "We willen toch dat de bezoekers op 1 november een begaanbaar kerkhof aantreffen. Als dat niet lukt, zullen we maatregelen moeten treffen."