Gemeente organiseert openbare veiling Michiel Elinckx

14 december 2018

19u18 0 Herne De gemeente Herne organiseert een openbare veiling van afgeschreven goederen. Onder meer tractoren en karren worden openbaar verkocht.

Er is een kijkdag in de loods aan de Kapellestraat, op donderdag 20 december van 9 uur tot 12 uur. Geïnteresseerden kunnen onder een dubbel gesloten omslag een bod doen op één of meerdere loten. Wie een bod wil doen, kan dat tot vrijdag 11 januari. De omslagen worden geopend op woensdag 16 januari. Een lot wordt verkocht aan de hoogste bieder. Bij een gelijk bod worden de betreffende partijen gecontacteerd en gevraagd een nieuw bod uit te brengen. De definitieve toewijzing gebeurt door het college van burgemeester en schepenen. Meer info is te verkrijgen bij de technische dienst via raf.tiels@herne.be.