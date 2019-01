Gemeente Herne checkt vanuit de lucht of uw dak geïsoleerd is Michiel Elinckx

15u03 0 Herne De firma Action-air zal, in opdracht van het gemeentebestuur, deze winter een thermografische luchtfoto nemen van alle woningen in Herne.

Met een thermografische luchtscan krijgt de gemeente een beeld over eventueel energieverlies via daken. Zo krijgt het gemeentebestuur een goed beeld of de huizen wel goed genoeg geïsoleerd zijn. Na de opnames zal het resultaat bekendgemaakt worden. Via een digitaal loket zullen inwoners de beelden van hun woning kunnen raadplegen. Iedereen kan ook een persoonlijk rapport krijgen met daarin de nodige adviezen, tips en eventuele beschikbare subsidies.

800 meter

De thermografische vluchten zouden, afhankelijk van de weersomstandigheden en de toelatingen van Belgocontrol, kunnen plaatsvinden vanaf eind januari. De vluchten gebeuren ’s nachts tussen 22 uur en 3 uur. Er wordt gevlogen op een hoogte van ongeveer 800 meter.