Fanfare organiseert lenteconcert 09 april 2018

Koninklijke Fanfare De Ware Broeders organiseert op vrijdag 20 en zaterdag 21 april in de Sint-Niklaaskerk van Herfelingen hun jaarlijkse lenteconcert onder leiding van Jeroen Hofmans. De fanfare wil met het optreden hulde brengen aan de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Na het concert is iedereen nog welkom voor een babbel en een drankje in het Bavocentrum. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro, aan de kassa 12 euro. Studenten kunnen rekenen op een korting en moeten slechts 5 euro betalen. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis binnen. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle muzikanten, in café De Zoete Inval Herfelingen of via info@dewarebroeders.be.





(MEN)