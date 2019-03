Eoly reageert op protest tegen komst van windmolens: "Houden rekening met strengste wetgevingen aan beide zijden van de taalgrens” Michiel Elinckx

06 maart 2019

17u10 0 Herne Eoly heeft gereageerd op het protest tegen de komst van vier windmolens langs de A8 in Zullik. De groene dochteronderneming van Colruyt begrijpt de bezorgdheid van de omwonenden, maar benadrukt dat het rekening houdt met de strengste wetgevingen.

De inwoners van Bever en Sint-Pieters-Kapelle verzamelden zich afgelopen weken in het Burgerplatform Respect. Ze maken zich zorgen over de komst van vier windmolens op de taalgrens in Zullik. Volgens het burgerplatform zullen de turbines vooral nadelig zijn voor de inwoners van Bever en Sint-Pieters-Kapelle. Eoly begrijpt de bezorgdheden van de omwonenden. “ We willen echter benadrukken dat tijdens de vorming van dit project rekening werd gehouden met alle strengste wetgevingen die gelden aan beide zijden van de taalgrens”, laat Eoly weten. “Een verdere, diepere analyse is momenteel aan de gang via een impactstudie.”

Open voor dialoog

Eoly benadrukt ook dat het open staat voor dialoog. “We betreuren dat de indruk gewekt wordt dat er geen transparantie zou zijn rond het dossier. We staan steeds open voor dialoog en voor het verschaffen van informatie rond het project. We blijven graag ter beschikking om dit verder, in een constructieve sfeer, te bespreken.”

Verdere procedures

Omwonenden kunnen tot 14 maart hun bezorgdheden overdragen aan de gemeente Zullik. “Het studiebureau zal vervolgens, in functie van de reacties, de nodige informatie verschaffen, zoals fotomontages, specifieke studies rond mogelijke slagschaduw en geluidsstudies”, weet Eoly. “In mei, als het studiebureau klaar is met het onderzoek, wordt het dossier dan verder voorgesteld. Vervolgens zal een openbaar onderzoek van een maand lopen, waarbij de omwonenden opnieuw hun reacties kunnen bezorgen naar aanleiding van het voorgestelde dossier. Het Waals Gewest - en niet de gemeente Zullik - zal dan binnen de 140 dagen een toestemming of weigering uitleveren. Nadien is het zelfs mogelijk dat het dossier bij de bevoegde minister verschijnt. De zaken worden dus zeer grondig aangepakt, zoals dat steeds het geval is. We blijven als Eoly overtuigd dat dit een heel sterk project kan zijn, waarbij we samen kunnen werken aan het vergroenen van de energie.”