Enkele maanden na halen van rijbewijs geflitst aan 103 km/u waar 50 is toegelaten Tom Vierendeels

19 december 2018

14u42 1 Herne Een jonge vrouw verscheen woensdag voor de politierechter nadat ze op 9 november vorig jaar om 14.50 uur in Herne geflitst werd aan 103 kilometer per uur, 53 meer dan toegelaten.

Op dat moment had de vrouw ook nog maar enkele maanden haar rijbewijs. “Bij een ongeval aan die snelheid is de kans zeer reëel dat er een dodelijke afloop is, zowel voor u als voor anderen”, merkte de procureur op. De vrouw werd veroordeeld tot een geldboete van 800 euro, een maand rijverbod en ze moet ook haar praktisch rijexamen opnieuw doen.