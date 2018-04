Elf bestuurders met glas te veel op 17 april 2018

De politie van de zone Pajottenland heeft zaterdagnacht alcoholcontroles gehouden in Lennik, Pepingen, Galmaarden, Gooik, Bever en Herne. In totaal moesten 144 bestuurders blazen. Zeven van hen hadden te diep in het glas gekeken. Voorts werden ook nog elf processen-verbaal opgesteld voor uiteenlopende verkeersovertredingen.





(TVP)