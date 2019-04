Drie Pajotse gemeenten slaan handen in mekaar voor Buitenspeeldag in Dominicanessenklooster Michiel Elinckx

11 april 2019

17u26 0 Herne Op 24 april kunnen kinderen ravotten op de jaarlijkse Buitenspeeldag in het Dominicanessenklooster.

Herne, Bever en Galmaarden slaan ook dit jaar de handen in elkaar en organiseren samen de Buitenspeeldag in het voormalige klooster. Er zijn tal van activiteiten: kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen en in de speeltuin, zich wagen aan het blotevoetenpad of het promilleparcours. Voor diegenen die het wat rustiger willen, is er een knutselhoekje. Het thema van van de Buitenspeeldag zijn ‘De Smurfen’. De Buitenspeeldag start om 13.30 uur en eindigt om 17 uur. De organisatie biedt een gratis vieruurtje aan. Kinderen moeten verplicht begeleiding krijgen door ouders of grootouders.