Deneyer: "Ik verkoop onze gemeente niet" 20 juni 2018

Ontslagnemend burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) maakte op zijn persconferentie ook duidelijk dat er van een fusie tussen Galmaarden en Herne momenteel geen sprake kan zijn. De afgelopen maanden waren er al verschillende vergaderingen tussen bestuursmensen uit Galmaarden en Herne. " Vandaag ben ik niet meer overtuigd van een fusie, niet met Herne en ook niet met andere gemeenten. Ik weet nog goed wat voor een miserie er was in 1976 toen Galmaarden, Tollembeek en Vollezele moesten fusioneren tot één gemeente. Daarbij, ik ben niet van plan om onze gemeente te verkopen", aldus Deneyer. Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) uit Herne vervolledigt: "Het waren beginnende gesprekken om na te gaan of we een studie zouden opstarten over een mogelijke fusie. Er kwam echter geen groen licht uit Galmaarden om met deze studie van start te gaan. Dus een fusie zal niet voor dadelijk zijn", aldus Poelaert. (MCT)