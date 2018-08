De Okkernoot koopt stationsgebouw ZORGINSTELLING WIL WERKPLAATS VOOR BEWONERS INRICHTEN MICHIEL ELINCKX

10 augustus 2018

02u40 0 Herne Zorgaanbieder De Okkernoot heeft het stationsgebouw van Herne overgekocht. Komend najaar moet het gebouw een werkplaats worden voor mensen met autisme of een verstandelijke beperking. De Okkernoot wil ook de omwonenden bij het project betrekken.

Het stationsgebouw van Herne, dat dateert uit 1871, werd in juni 2013 al gesloten. Reizigers konden er vroeger terecht voor een treinticket, maar door de digitalisering werden loketten overbodig en sloot de NMBS verschillende gebouwen. Sinds vorig jaar stond het stationsgebouw te koop. Kandidaten konden het pand voor 235.000 euro overkopen. De NMBS deed lange tijd geheimzinnig over de mogelijke overkoper. Maar nu wordt er eindelijk klaarheid geschept over de toekomst.





Mensen met beperking

Zorginstelling De Okkernoot, met afdelingen in Vollezele, Denderwindeke en Halle, koopt het gebouw over. De zorgverlener wil zijn bewoners - mensen met autismestoornissen of een verstandelijke beperking - in het gebouw laten werken. "De bedoeling is om op een afzonderlijke locatie bijkomend aanbod te creëren voor onze bewoners", zegt Goedele Vankelst van De Okkernoot. "We willen in de eerste plaats het inclusieverhaal verderzetten. Het stationsgebouw moet een ontmoetingsplaats worden voor personen met en zonder handicap. De bewoners komen naar buiten en willen iets betekenen voor de buurt, reizigers en passanten. Iedereen die naar het station van Herne komt, wordt verwelkomd voor een snelle hap of gezellig eetmoment. Daarnaast bieden we onderdak bij koude of regen."





Wat er exact in het gebouw komt, is gissen. De Okkernoot heeft enkele ideeën, maar wil pas in het najaar een definitieve beslissing nemen. "Er kan bijvoorbeeld een foodhubpunt komen", aldus Vankelst. "Bij zo'n punt kunnen lokaal geproduceerde producten verkocht worden. We denken aan yoghurt, confituur, kaarsen of vlierbloesemsiroop. Misschien kan er ook een barbier zich komen vestigen. In samenspraak met de gemeente Herne willen een voorplein inrichten. Daar zal onder meer plaats zijn voor een terras, kiss & ride zone, bushalte, fietsoplaadpunt en fietsboxen."





Inspiratie delen

De Okkernoot rekent ook op de inwoners van Herne voor inspiratie. Iedereen kan een idee bezorgen aan de Okkernoot via stationherne@de-okkernoot.be. Ook de medewerkers van de zorginstelling mogen hun mening geven. "We willen een goed bereikbaar werkstation voor onze inwoners creëren. Het is een uithangbord voor De Okkernoot. Hopelijk trekken we cliënteel en sympathisanten aan om dit project te steunen."