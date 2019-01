De Lijn past dienstregeling aan door werken Michiel Elinckx

28 januari 2019

13u21 0 Herne Door de voorziene infrastructuurwerken aan de Scheibeekstraat en Leenstraat zal De Lijn enkele haltes in Herne en Tollembeek niet kunnen bedienen voor een periode van twee weken.

Vanaf 4 februari zullen bussen van lijn 161 niet meer komen in de haltes Imbeekstraat, Groeneboom, Stationsstraat, Heldenplein en Bloemendael. In Tollembeek stopt de bus eveneens niet meer in de Schoolstraat, Hernestraat en Brin-D’or. De Lijn voorziet vervanghaltes bij de Statiestraat en Steenweg naar Galmaarden in de Langestraat. De regeling duurt tot en met zondag 17 februari. Daarna zullen de bussen alle haltes weer bedienen.