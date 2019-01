De Jonge Ware Broeders organiseren eetfestijn met Franse specialiteiten Michiel Elinckx

11 januari 2019

18u12 0 Herne Op 9 en 10 februari organiseren de Jonge Ware Broeders een eetfestijn met Franse specialiteiten in het Bavocentrum van Herfelingen.

Op het menu staan typische Franse gerechten, zoals bouillabaise, boeuf bourguignon en kazen. Daarnaast kan je proeven van enkele Franse wijnen. Het eetfestijn opent op zaterdag zijn deuren van 18 uur tot 21 uur. Zondag kan iedereen er terecht van 11.30 uur tot 15 uur. Er is ook take away mogelijk, maar dan moet je reserveren via jongewarebroeders@hotmail.com. De opbrengst van het eetfestijn gaat integraal naar de organisatie van het zomerkamp, dat dit jaar plaatsvindt in de streek rond Lyon.