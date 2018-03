Curve bowl in Hernekouter 16 maart 2018

02u40 0

Sportregio Pajottenland organiseert een curve bowl tornooi op donderdag 29 maart in Herne. Curve bowl is een laagdrempelige indoorsport, dat gespeeld wordt met zwarte kunststofbol. De sport is een combinatie van petanque met bowlen. Het toernooi wordt georganiseerd in sporthal De Hernekouter. Iedere ploeg bestaat uit twee personen. Het toernooi start om 9.30 uur en eindigt om 16 uur. De prijs per ploeg bedraagt vijf euro. Inschrijven kan via de verschillende sportdiensten van de deelnemende gemeenten. (MEN)