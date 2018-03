Cursus fruitbomen snoeien 01 maart 2018

02u28 0

Natuurvereniging De Mark organiseert een cursus snoeien van oude fruitbomen in het Dominicanessenklooster in Herne. Die wordt gegeven door Frans Vandenbos. Hij zal het niet alleen over snoeitechnieken en de noodzaak hiervan hebben, maar ook over het onderhoud van snoeimateriaal. Afspraak op zaterdag 10 maart, om 14 uur. Leden mogen gratis deelnemen, niet-leden betalen 2 euro. Meer info op www.vzwdemark.be. (MCT)