Cultuurraad organiseert gedichtendag in bibliotheek Michiel Elinckx

08 januari 2019

16u29 1 Herne Op donderdag 31 januari wordt er een gedichtendag georganiseerd door de cultuurraad, in samenwerking met de bibliotheek.

De gedichtendag vindt plaats in bibliotheek Petrus Naghel. Tijdens de gedichtenavond staat het thema ‘Vrijheid’ centraal in de kijker. Iedereen kan aan de gedichtendag deelnemen. Alle deelnemers mogen hun lievelingsgedicht binnen het thema voordragen. De Jonge Ware Broeders van Herfelingen en de Woordacademie van Herne zullen zorgen voor de poëtische voorstellingen. De gedichtenavond start om 19 uur. Inschrijven kan via nelly.wyns@herne.be of 02 397 11 72.