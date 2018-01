Centrum verkeersvrij voor receptie 02u29 0

De straat Centrum in Herne zal komende zondag een dag lang verkeersvrij gemaakt worden in het kader van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Concreet gaat de straat dicht tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg en de parkeerplaatsen aan het gemeentehuis. De Hernebosstraat wordt dan weer tijdelijk een eenrichtingsbaan, het verkeer richting de Grotestraat zal omgeleid worden. Ook wordt er een omleiding ingevoerd van de Lindestraat naar de Edingsesteenweg. Weggebruikers kunnen rijden via Kapellestraat, Ekkelenbergstraat, Processiestraat en Aerebeekstraat. De nieuwjaarsreceptie zelf start om 11 uur aan het gemeentehuis. Er worden meer dan duizend inwoners verwacht. (MEN)