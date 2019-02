CD&V: “Beschamend dat N-VA onze doelstelling in het belachelijke trekt” Michiel Elinckx

05 februari 2019

18u07 0 Herne CD&V Herne is niet te spreken over de uithaal van N-VA. Die partij vond dat de gemeenteraad zich meer moest bezighouden met de lokale noden, en niet met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

“We vinden het jammer en zelfs beschamend dat N-VA Herne dit in het belachelijke trekt”, zegt afdelingsvoorzitter Saskia Vos (CD&V). “De uitspraken van N-VA willen de inwoners misleiden. Alsof wij het lokale aspect gaan vergeten? Niets is minder waar. Wie verkondigt dat die doelstellingen weinig of niets te maken hebben met lokaal beleid, slaat de bal grondig mis. Het was hun eigen minister-president Geert Bourgeois die in 2016 opriep om werk te maken van deze doelstellingen.”

Betere wereld begint in Herne

CD&V nodigt iedere partij uit om een constructieve bijdrage te leveren aan de doelstellingen. “Wij leven in de wereld en niet op een eiland. En die betere wereld begint in Herne door te werken aan een betere gemeente voor onze inwoners”, besluit Vos.