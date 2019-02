Burgemeester Poelaert eerste opvolger op Vlaams Brabantse CD&V-parlementslijst Michiel Elinckx

15 februari 2019

17u04 5 Herne Burgemeester Kris Poelaert uit Herne is de eerste opvolger op de Vlaams-Brabantse CD&V-lijst voor het Vlaams parlement.

Poelaert stond in 2014 al op de Kamerlijst van CD&V. Nu wordt hij eerste opvolger voor het Vlaams parlement. Die lijst wordt getrokken door Peter Van Rompuy. Michel Doomst, burgemeester van Gooik, staat op plaats 4. Voor de federale Kamerlijst is minister Koen Geens de lijsttrekker voor CD&V. Walter De Donder, burgemeester van Affligem, neemt de vierde plaats in.