Broodje bestellen via nieuwe gemeentelijke app

Herne De gemeente Herne heeft zijn nieuwe webapplicatie voorgesteld. De app zorgt ervoor dat de lokale handelaars en verenigingen zichtbaarder worden.

Herne lanceerde vijf jaar geleden als eerste Pajotse gemeente een app. Het gemeentebestuur vond dat de applicatie niet meer voldeed aan de huidige normen en vernieuwde het programma. "Wij zijn nu aangesloten bij stadsapp", aldus burgemeester Kris Poelaert (CD&V). "Handelaars en verenigingen kunnen een eigen pagina op de app aanmaken. Daar kan verschillende informatie verspreid worden. Van broodjes bestellen tot een evenementenkalender. Inwoners kunnen met een simpele klik alle informatie vinden."





Schade melden

Naast verenigingen wordt ook de gemeentelijke dienstverlening verbeterd. Inwoners kunnen via de app schade melden of gemeentediensten op de hoogte stellen. De app is gratis en kan gedownload worden via de App Store of Google Play.





