Brandweer rukte massaal uit voor met rook omgeven kerktoren Tom Vierendeels

25 december 2018

00u26 0 Herne De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte maandagavond uit naar de Sint-Petrus en Pauluskerk in het centrum van Herne. Voorbijgangers vreesden dat er een brand woedde in de kerktoren. Er bleek gelukkig niks aan de hand te zijn.

Op kerstavond, even voor het begin van de nachtmis die om 23 uur van start ging, brak er paniek uit bij voorbijgangers. Zij stelden vast dat de kerktoren volledig omgeven was door rook en alarmeerden de hulpdiensten. De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte uit met onder meer twee blusvoertuigen uit Tollembeek en ook vanuit Halle was een uitruk onderweg.

Bij aankomst konden de brandweerlieden zelf niet uitmaken of er effectief een brand woedde waardoor de slangen ontrold werden en ze met perslucht de trappen de toren beklommen. De meesten had net thuis zelf een feestdis achter de kiezen. Na een eerste controle bleek het gelukkig om loos alarm te gaan. De verwarming bleek iets te hevig te staan, met veel rook uit de schoorsteen tot gevolg. Iets wat normaal nooit opgemerkt wordt aangezien de verwarming doorheen het jaar ‘s avonds laat niet wordt opgezet. De brandweer adviseerde om de verwarming iets minder hevig te zetten, waarna de nachtmis om 23 uur gewoon van start kon gaan.